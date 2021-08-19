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Новый учебный год в Новосибирске стартует в очном формате

  • 19/08/2021, 17:06
Автор:
Новости Новосибирска
И в соответствии с действующими ограничительными мерами в условиях противодействия угрозе распространения новой коронавирусной инфекции.

В настоящее время санитарно-эпидемиологическая ситуация позволяет организовать учебный процесс в штатном режиме. Рекомендации в части мер безопасности остаются, но все классы могут учиться очно.

— В регионе наблюдается тенденция роста количества обучающихся – в новом учебном году в школы придут 348 тысяч детей, 38 тысяч из них – первоклассники. В этом году на ремонты и подготовку школ к новому учебному году направлено порядка 1 млрд рублей. Кроме того, в регионе ведется строительство 11 детских садов и трёх новых школ. Около двух тысяч мест дополнительно создается в действующих школах. Благодаря реализации национального проекта «Образование» расширены возможности укрепления материально-технической базы образовательных организаций, в текущем году на эти цели направлено порядка 1,3 млрд рублей. Более 43 тысяч дополнительных мест будет создано в сфере дополнительного образования для детей от 5 до 18 лет, — рассказал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

По его словам, в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации часть обучающихся в образовательных организациях (в зависимости от наполняемости) могут быть переведены на очно-заочную, заочную форму обучения или может быть применена смешанная модель обучения. Это не коснётся первоклассников – на уровне начального общего образования (1-4 классы) организуют обучение детей очно при полном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. В сельских малокомплектных школах и школах, осуществляющих обучение школьников в одну смену, а также в специальных (коррекционных) школах и школах-интернатах возможно введение сменности занятий.

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции все общеобразовательные организации Новосибирской области укомплектованы необходимыми моющими и дезинфицирующими средствами, кожными антисептиками, средствами индивидуальной защиты, рециркуляторами.

Фото: pixabay.com автор: Romoanna 

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирская школа Новосибирск

Теги : школа учебный год очно дети безопасность


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