На разрезе «Богатырь» под Новосибирском началась добыча угля

Добыча угля началась на крупнейшем в России месторождении антрацита — разрезе «Богатырь» — в Новосибирской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора ООО «Разрез богатырь» (входит в группу «Коулстар») Владимира Душенко. По его словам, компания завершает строительство двух железнодорожных станций и путей, ввела в эксплуатацию очистные сооружения. В 2024 году на разрезе инвестор планирует отгрузить 50 тыс. тонн угля.

Напомним, разрез «Богатырь» располагается в 60 километрах от областного центра, в Искитимском и Черепановском районах. Компания «Коулстар» получила лицензию на разработку месторождения с запасами угля ценных марок более 300 млн тонн в 2021 году на конкурсе Минприроды РФ. В марте 2022-го инвестсовет Новосибирской области одобрил проект компании по разработке месторождения. Тогда речь шла об инвестициях в 56 млрд рублей. В прогнозе социально-экономического развития Новосибирской области на 2025 — 2027 годы первый и второй этап разработки месторождения оценивается уже в 133,5 миллиардов рублей.

По требованию конкурсной документации, для обеспечения рационального использования недр и охраны окружающей среды победитель аукциона обязан обеспечить вывоз добытого на участке недр угля железнодорожным транспортом в объеме не менее 10 млн тонн в год субъектом естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок. Кроме того, он обязан обеспечить строительство на российских судостроительных заводах крупнотоннажных специализированных судов для вывоза угля в количестве не менее 5 штук с условием их постройки и сдачи в эксплуатацию к моменту начала промышленной добычи угля на участке недр.

Ранее заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка сообщал, что добычу антрацита планируется начать на месторождении в 2023 году. По итогам года компания планировала добыть не менее 300 тысяч тонн. Однако, планы были пересмотрены, в том числе из-за проблем с вывозом антрацита на экспорт.

— У добывающего сектора сохраняются проблемы с вывозом добытого антрацита как в западном, так и в восточном направлениях. Соответственно, наблюдаются проблемы с прибыльностью и рентабельностью, — говорил чиновник на пресс-конференции в августе 2024 года. — Часть добытого угля они складируют, часть все-таки отгружают.

На комитете по бюджету регионального парламента 18 ноября министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко отмечал, что проблемы с вывозом угля у предприятий добывающей отрасли сохраняются. Это одна из причин по которой в 2024 году в регионе темпы поступления по налогу на прибыль отстают от плана.

Ранее редакция сообщала о том, что дорогу к разрезу «Богатырь» в селе Медведское Черепановского района закрыли для проезда большегрузов.