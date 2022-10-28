В мэрии Новосибирска определили, кто будет курировать вытрезвители

На официальном сайте муниципалитета опубликован проект постановления мэрии Новосибирска об организации и осуществлении мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. До 2 ноября документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Судя по проекту нормативного акта курировать создание работу вытрезвителей в Новосибирске будет департамент по социальной политике, а по линии заместителей мэра — Валерий Шварцкопп. Вытрезвители войдут в структуру МБУ «Городской комплексный центр социального обслуживания населения». На центр возложены функции специализированной организации для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

— Поздравляю вас, Ольга Борисовна, с началом этого этапа, — обращался председатель комитета по соцполитике регионального парламента Игорь Гришунин после голосования к начальнику департамента по сооцполитике мэрии Новосибирска Ольге Незамаевой. — Надеемся, что реализация этого проекта принесет пользу.

Напомним, полномочия по контролю и обеспечением деятельности вытрезвителей были переданы мэрии Новосибирска областным законом №248 в октябре 2022 года. Такое решение было принято на сентябрьской сессии регионального парламента. До этого полномочия по содержанию вытрезвителей были закреплены за региональным Минтруда и соцразвития.

На первом этапе в городе решено создать один вытрезвитель — в Первомайском районе. На его содержание из областного бюджета городу выделено 15,7 млн рублей.

Эксперты, к которым ранее редакция Infopro54 обращалась за комментарием, предупреждали, что тема вытрезвителей таит в себе много негатива. Генеральный директор ЗАО «Сибирский научно-исследовательский институт медико-экологических технологий (СНИИМЭТ) «Центр-Сирена» (Занимается проблемой лечения алкоголизма с 1988 года. — Ред.) Марк Карафинка отмечал, что к ней нужно подходить с большой осторожностью. Тем более в нынешних реалиях. Он не исключал, что учреждения столкнутся с массовыми исками «попаданцев», то есть будут финансово-убыточными.

Ранее редакция сообщала, что губернатор области Андрей Травников высказался против восстановления сети вытрезвителей.