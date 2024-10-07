Цифровые сервисы помогают новосибирцам решить практически любой вопрос в режиме онлайн

По словам министра цифрового развития и связи региона Сергея Цукаря, более 92% новосибирцев имеют регистрацию на Госуслугах. Жители Новосибирской области используют ее для осуществления платежей по госпошлинам, налогам и штрафам. По словам министра, общий объем платежей за текущий год составил 2,4 млрд рублей.

В настоящее время совершенствуется новый формат предоставления Госуслуг через виртуальных помощников в чате. Например, робот Макс теперь доступен и на умных устройствах — колонках с Алисой. Он может рассказать, как воспользоваться нужным сервисом, и даже подать заявления. На сегодняшний день, ведется проработка сценариев общения Макса с пользователем в рамках предоставления региональных услуг.

Кроме того, электронные сервисы активно внедряются в здравоохранении региона (доступ к электронным протоколам консультаций, исследованиям, результатам анализов, направлениям) и пользуются большой популярностью в сфере образования (запись детей в сад, школу, в колледжи и ВУЗы, в кружки и секции).

Также в этом учебном году планируется завершение работы по интеграции «Электронной школы» с медицинской информсистемой, что позволит в автоматически режиме передавать данные из справок о болезнях и карантине в электронный журнал посещаемости, включая отметки освобождений от физкультуры.

Наряду с этим, с 1 октября внедрено цифровое удостоверение многодетной семьи (с его помощью можно воспользоваться положенными льготами, например, при входе в театры, на выставки, в бассейны, спортивные, тренажерные залы). А в начале года были запущены сервисы получения льготных лекарств и детского питания с помощью Карты жителя.

Подробности о работе цифровых сервисов поможет узнать Единый контактный центр Новосибирской области. Короткий бесплатный номер – 110.

Также в регионе действуют короткие номера:

112 — единый номер вызова служб экстренного реагирования,

117 — для граждан, желающих поступить на военную службу по контракту,

122 — номер единой регистратуры.