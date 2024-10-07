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Сергей Эпов возглавил «Гормост»

  • 07/10/2024, 13:15
Автор: Юлия Данилова
Сергей Эпов возглавил «Гормост»
Эта четвертая смена руководства учреждения за квартал.

Начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов перешел на работу в МКУ «Гормост». Как сообщили Infopro54, в компании, Эпов назначен директором организации с 3 октября.

Напомним, учредителем МКУ «Гормост» является департамент транспорта мэрии. До 25 июня организацию возглавлял Иосиф Кодалаев, который в июне стал главой транспортного департамента мэрии Новосибирска. После этого в должности руководителя «Гормоста» поработали Виктор Слепец (в статусе и.о.), Александр Смирнов и Дмитрий Бурилов (в статусе и.о.)

Основным видом деятельности организации МКУ «Гормост» является «Строительство мостов и тоннелей». Она также курирует капремонт мостовых объектов. Напомним, с подрядчиками ремонтов Димитровского и Октябрьского мостов в этом году муниципалитет разорвал контракты.

Начальником управления автодорог департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Сергей Эпов был назначен в мае 2022 года.

Ранее редакция сообщала о том, что до этого в мэрию Сергей Эпов возглавлял управление дорожного комплекса областного Минтранса. 

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска.

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Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Новосибирск

Теги : ремонт мостов Назначение чиновника Гормост


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