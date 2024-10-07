Новосибирским фермерам снизили размер гранта

Министерство сельского хозяйства Новосибирской области опубликовало приказ, устанавливающий максимальный размер гранта для номинации «Агростартап». В соответствии с документом максимальная выплата в 2024 году составит 4,6 миллиона рублей. В прошлом году победитель получил около 5 млн рублей, пояснили в Минсельхозе в ответ на запрос Infopro54. В чем причина сокращения финансирования агростартапов в ведомстве не ответили.

— В 2023 году на участие в конкурсном отборе на право получения гранта «Агростартап» поступило 37 заявок. Грант получили 9 участников. Тогда средний размер гранта составлял 4,3 млн рублей, — прокомментировали в Минсельхозе.

Важно отметить, что конкурсный отбор на право получения гранта «Агростартап» в 2024 году начнется в четвертом квартале. Рассчитывать на него вновь смогут девять финалистов. Грант направлен на помощь новичкам, зарегистрировавшим своё КФХ или ИП в год проведения конкурса, и физическим лицам.

На эту сумму разрешено купить земельный участок, сельхозтехнику, животных и построить, например, коровник или хранилище для зерна. Вдобавок предлагается подключиться к инженерным сетям или погасить банковский кредит.

При этом, финансирование «Агростартапа» осуществляется в том числе и из федерального бюджета. В связи с этим напомним, что об увеличении расходов на этот проект ещё год назад заявило правительство РФ. Тогда постановлением председателя правительства Михаила Мишустина размер гранта для фермеров, занимающихся разведением крупного рогатого скота, был увеличен с 5 млн до 7 млн. руб.

— На гранты могут рассчитывать как производители мяса, так и поставщики молока. Если предприниматель работает в сфере растениеводства или занимается другими направлениями сельского хозяйства, то для него размер гранта увеличится с 3 млн до 5 млн рублей, — заявляли в федеральном правительстве.

Для животноводов размер гранта тогда увеличился с 6 до 8 млн рублей, а для сельскохозяйственников — с 4 до 6 млн.

Глава Ассоциации фермеров Новосибирской области Алла Хмелева предположила, что максимальная сумма гранта еще может быть увеличена.

— Все будет зависеть от того, сколько заявок на конкурсный отбор будет подано, —поясняет она. — Осенью, как правило, на грант претендует намного меньше человек, чем весной. Впереди зима — тихий сезон для фермерства. Если заявок будет мало, то и окончательная сумма максимального гранта может вырасти.

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