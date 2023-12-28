ЦИК принял документы уроженца Новосибирска Николая Харитонова на пост президента

ЦИК России приняла документы у Николая Харитонова в рамках выдвижения кандидатов в президенты. Об это сообщает пресс-служба ЦИК.

— 27 декабря 2023 года члены рабочей группы приняли у Николая Харитонова пакет документов для выдвижения на выборах главы государства, — говорится в сообщении.

Кандидатура депутата Государственной Думы Николая Харитонова была выдвинута политической партии «КПРФ».

Напомним, что Николаю Харитонову 75 лет. Он родился в селе Резино Усть-Таркского района Новосибирской области. Окончил Новосибирский аграрный университет и РАНХиГС. Харитонов вошел в состав комитета Верховного Совета РФ по социальному развитию села, аграрным вопросам и продовольствию. Избирался депутатом Госдумы всех 8 созывов. В 2004 году был выдвинут КПРФ на пост президента России, где занял второе место — 13,69% (Владимир Путин — 71,31%).

Ранее редакция сообщала о том, что уроженец Новосибирска Николай Харитонов станет кандидатом на пост президента от КПРФ.