Продлен запрет движения транспорта на площади инженера Будагова в Новосибирске

В Новосибирске продлили ограничение движения транспорта на площади инженера Будагова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

— По 15 февраля 2024 года с 24.00 до 5.00 будет закрываться движение транспортных средств на площади инженера Будагова, — говорится в сообщении.

Это связано с продолжением строительства мостового перехода через реку Обь в створе Ипподромской улицы.

Напомним, что ввод четвертого моста перенесен на четвертый квартал 2024 года. По его словам, первые машины смогут проехать по мосту в июне или июле 2024 года. Четвёртый мост через реку Обь в Новосибирске возводится в рамках государственно-частного партнёрства. Первоначально его планировали сдать до конца 2022 года.

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Травников прокомментировал строительство четвертого моста в Новосибирске.