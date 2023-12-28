Компания «Борвиха» может лишиться участка на берегу Обского моря

Прокуратура Бердска подготовила исковое заявление в Бердский городской суд о признании отсутствующим о компании ООО «Борвиха» прав собственности на земельный участок, расположенный на берегу Обского моря. Об этом говорится в ответе прокуратуры на запрос общественника Евгения Митрофанова. Документ подписан заместителем прокурора города Михаилом Хоревым.

— Земельный участок расположен в границах водного объекта — Новосибирского водохранилища — и береговой полосы с нарушением требований водного и земельного законодательства, — говорится в ответе ведомства.

Кроме того, прокуратура переправила запрос общественника в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора для рассмотрения по существу. В ведомстве также разъяснили Евгению Митрофанову, что он может обратиться в суд для защиты нарушенных или оспоренных гражданских прав.

Напомним, основателем «Борвихи» был Николай Пономарев (Бердск). Он передал «Борвиху» своей супруге, Наталье Пономаревой, которая числится единственным владельцем и директором компании. По данным СПАРК, 2022 год ООО «Борвиха» сработала в убыток — 34,8 млн рублей.

Ранее у прокуратуры возникли вопросы о регистрации прав собственности на объекты на берегу Бердского залива: причала и набережной.

В октябре 2023 года был вынесен приговор в отношении экс-главы Искитимского района Олега Лагоды за приватизацию земельного участка, расположенного на острове в Бердском заливе Новосибирского водохранилища. Чиновник подписал постановление о его предоставлении в совместную собственность членам дачного некоммерческого товарищества. По решению суда чиновник получил штраф в размере 110 тысяч рублей.