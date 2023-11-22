Первые FPV-дроны от новосибирских производителей поставят на СВО

Как сообщил в ходе прямого эфира губернатор Новосибирской области Андрей Травников, беспилотники новосибирского производства уже применяются в боевых действиях в зоне СВО.

По его словам, одно из новосибирских предприятий сейчас взялось за производство FPV-дронов. Ранее этот вид беспилотников в регионе не выпускали.

— Первую партию планируется направить на фронт до конца ноября, — сообщил губернатор.

О каком предприятии идет речь, он не уточнил.

Как пояснил редакции Infopro54 исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков, речь идет о двух предприятиях. Одно из них — КБ «Спектр», которое собирает беспилотники мультироторного типа: квадрокоптеры и гексокоптеры.

— Мы уже полгода в этой тематике, и уже есть поставки на СВО беспилотников FPV-комплексов «Воробей» с ретранслятором «Облачко», с помощью которых можно уничтожить танк. Пока мощность нашего производства — 100 дронов в месяц. Планируем выйти на 1000 единиц в месяц, — говорит Братеньков. — Сейчас мы начали разработку беспилотников самолетного типа. Очень надеемся, что в декабре выйдем в летающий прототип, который сможем собирать мелкосерийными партиями. У нас есть все необходимые для этого компетенции, коллектив и оборудование.

Предприниматель подчеркнул, что пока все беспилотники разрабатываются и покупаются на деньги волонтеров.

Как уточнил редакции собственник второго предприятия, его компания оказывает поддержку участникам спецоперации с начала 2022 года: производит и поставляет различные товары, в которых нуждаются бойцы.

— Что касается дронов, то инициаторами их создания стала группа энтузиастов. Сейчас они собирают беспилотники на нашей площадке. Это боевой FPV-дрон «Микроб». Характеристики назвать не могу. Эти беспилотники были протестированы на полигонах военными частями, которые их сейчас принимают, — пояснил собеседник Infopro54. — Кроме нас пока ни одна компания в Новосибирске не прошла сертификацию на производство беспилотников у военных — мы первые.

— Планы по выпуску большие. Речь идет о разной технике, но это информация для служебного пользования, — резюмировал собеседник Infopro54, отказавшись говорить о деталях.

По его словам, в первой установочной партии будут больше 100 дронов. В перспективе область планирует нарастить объем поставок этой техники.

Андрей Братеньков сообщил редакции, что в Новосибирской области сегодня есть несколько конструкторских коллективов, которые могут дать фронту современное высокотехнологичное вооружение.

— Безусловно, участникам спецоперации нужна гуманитарная помощь, теплые носки, но я глубоко убежден, что воевать сегодня нужно технологиями. Нужно финансировать разработки, заниматься локализацией производства беспилотников, — говорит Братеньков. — У нас, к примеру, сейчас локализованы около 30% от комплектующих беспилотника, через 2 месяца мы доведем локализацию до 80% — и все это за собственные деньги и деньги волонтеров.

Он сообщил, что неоднократно обращался к органам власти, в госфонды с просьбой профинансировать разработки, локализацию производства беспилотников в рамках импортозамещения, но пока не получил поддержку. Именно поэтому все работы ведутся так долго.

FPV-дроны (First-Person View — вид от первого лица) — это беспилотный летательный аппарат, оснащенный камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности или видеоочки пилота. Пилот может управлять дроном, используя видеопоток, который передается ему на экран, что дает ощущение, будто он находится в кабине дрона, отмечается в открытых источниках.

Напомним, ранее сообщалось, что проекты запуска производства дронов на своих площадках сейчас прорабатывают несколько новосибирских предприятий.

Ранее редакция сообщала о том, что у Новосибирской области есть шанс выйти в лидеры по производству беспилотников.