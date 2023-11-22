Первые FPV-дроны от новосибирских производителей поставят на СВО

Как сообщил в ходе прямого эфира губернатор Новосибирской области Андрей Травников, беспилотники новосибирского производства уже применяются в боевых действиях в зоне СВО.
По его словам, одно из новосибирских предприятий сейчас взялось за производство FPV-дронов. Ранее этот вид беспилотников в регионе не выпускали.
— Первую партию планируется направить на фронт до конца ноября, — сообщил губернатор.
О каком предприятии идет речь, он не уточнил.
Как пояснил редакции Infopro54 исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков, речь идет о двух предприятиях. Одно из них — КБ «Спектр», которое собирает беспилотники мультироторного типа: квадрокоптеры и гексокоптеры.
— Мы уже полгода в этой тематике, и уже есть поставки на СВО беспилотников FPV-комплексов «Воробей» с ретранслятором «Облачко», с помощью которых можно уничтожить танк. Пока мощность нашего производства — 100 дронов в месяц. Планируем выйти на 1000 единиц в месяц, — говорит Братеньков. — Сейчас мы начали разработку беспилотников самолетного типа. Очень надеемся, что в декабре выйдем в летающий прототип, который сможем собирать мелкосерийными партиями. У нас есть все необходимые для этого компетенции, коллектив и оборудование.
Предприниматель подчеркнул, что пока все беспилотники разрабатываются и покупаются на деньги волонтеров.
Как уточнил редакции собственник второго предприятия, его компания оказывает поддержку участникам спецоперации с начала 2022 года: производит и поставляет различные товары, в которых нуждаются бойцы.
— Что касается дронов, то инициаторами их создания стала группа энтузиастов. Сейчас они собирают беспилотники на нашей площадке. Это боевой FPV-дрон «Микроб». Характеристики назвать не могу. Эти беспилотники были протестированы на полигонах военными частями, которые их сейчас принимают, — пояснил собеседник Infopro54. — Кроме нас пока ни одна компания в Новосибирске не прошла сертификацию на производство беспилотников у военных — мы первые.
— Планы по выпуску большие. Речь идет о разной технике, но это информация для служебного пользования, — резюмировал собеседник Infopro54, отказавшись говорить о деталях.
Андрей Братеньков сообщил редакции, что в Новосибирской области сегодня есть несколько конструкторских коллективов, которые могут дать фронту современное высокотехнологичное вооружение.
— Безусловно, участникам спецоперации нужна гуманитарная помощь, теплые носки, но я глубоко убежден, что воевать сегодня нужно технологиями. Нужно финансировать разработки, заниматься локализацией производства беспилотников, — говорит Братеньков. — У нас, к примеру, сейчас локализованы около 30% от комплектующих беспилотника, через 2 месяца мы доведем локализацию до 80% — и все это за собственные деньги и деньги волонтеров.
Он сообщил, что неоднократно обращался к органам власти, в госфонды с просьбой профинансировать разработки, локализацию производства беспилотников в рамках импортозамещения, но пока не получил поддержку. Именно поэтому все работы ведутся так долго.
FPV-дроны (First-Person View — вид от первого лица) — это беспилотный летательный аппарат, оснащенный камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности или видеоочки пилота. Пилот может управлять дроном, используя видеопоток, который передается ему на экран, что дает ощущение, будто он находится в кабине дрона, отмечается в открытых источниках.
Напомним, ранее сообщалось, что проекты запуска производства дронов на своих площадках сейчас прорабатывают несколько новосибирских предприятий.
Ранее редакция сообщала о том, что у Новосибирской области есть шанс выйти в лидеры по производству беспилотников.
Фото беспилотников из архива Infopro54, внутри текста — предоставлено Андреем Братеньковым
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