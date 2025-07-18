Циндао стал площадкой для презентации экономического потенциала НСО

В Циндао на площадке Форума регионального торгово-экономического сотрудничества Китай – ШОС Андрей Травников презентовал экономические возможности Новосибирской области

На открытии мероприятия губернатор подчеркнул уникальное географическое положение региона, отметив, что Новосибирская область – это сердце России и Евразии, ключевой мультимодальный транспортный узел, объединяющий северные и южные, западные и восточные транспортные артерии.

— Для Новосибирской области развитие межрегионального сотрудничества – важный вклад в международные связи и добрососедское взаимодействие, продвигаемое лидерами наших стран. Это новые бизнес-проекты, торговые соглашения между предприятиями и гуманитарные инициативы.

Губернатор отметил, что КНР, Беларусь и страны Центральной Азии – ключевые партнеры Новосибирской области. Уникальное расположение крупнейшего торгового узла и аэропорта «Толмачёво» с прямыми рейсами в города России и ближнего зарубежья расширяет горизонты межрегионального и международного сотрудничества. Решение об открытии представительства Новосибирской области в Циндао обусловлено наличием развитой инфраструктуры для сотрудничества в рамках ШОС. Создание Информационно-делового центра в Циндао, поддержанное Правительством провинции Шаньдун, способствует развитию межрегиональных и межгосударственных связей.

Напомним, что 2025 год, в период председательства Китая в ШОС, объявлен «Годом устойчивого развития».

Форум Китай – ШОС, проходящий 17-18 июля под девизом «Совместный поиск путей регионального сотрудничества, сообща – к инновационному развитию», фокусируется на взаимодействии стран ШОС и инициативы «Один пояс – один путь», уделяя особое внимание многостороннему торгово-экономическому сотрудничеству.

Ключевые направления – углубление взаимовыгодного сотрудничества в логистике, машиностроении, цифровой экономике и новой энергетике. Организаторами форума выступают Народное Правительство провинции Шаньдун, Департамент коммерции провинции Шаньдун и Народное Правительство города Циндао.