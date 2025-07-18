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Лишиться прав могут водители за отказ уступить дорогу машинам с «мигалкой»

  • 18/07/2025, 13:00
Автор: Артем Рязанов
На год лишиться прав могут водители за отказ уступить машинам с мигалками
Госдума приняла законопроект во втором чтении

В России ужесточается наказание для водителей, которые не предоставили преимущество транспорта с проблесковыми маячками, а также автомобилям без цветографической схемы на борту (на которых возят высших чиновников). Такой законопроект приняли депутаты Госдумы во втором чтении 17 июля.

Водителям, которые не уступают дорогу автомобилям со специальными цветографическими схемами, надписями, обозначениями, включенными проблесковыми маячками синего или синего и красного цветов и звуковым сигналом, грозит штраф от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение прав на срок от полугода до года. Сейчас наказание составляет от 4,5 до 7,5 тысяч рублей.

Такое же наказание ждет водителей за отказ пропустить автомобиль без цветографической схемы на борту.

Также расширен список транспорта, который может бесплатно ездить по платным дорогам. В перечень вошли автомобили военных, Росгвардии, ФСБ, Вооруженных сил, Следственного комитета, прокуратуры, полиции, госохраны, Фельдъегерской службы и управления спецпрограмм президента. В первоначальном проекте закона речь шла только о Росгвардии, ФСБ и Минобороны.

Ранее редакция сообщала о том, что почему не хотят покупать машины в автосалоне. Большинство автомобилистов ожидают получить в салоне профессиональную и полную консультацию.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : Лишение прав водитель


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