Правительство планирует отменить «упрощенку» для торговли

Правительство РФ рассмотрит возможность упразднения упрощенной системы налогообложения (УСН) для коммерческих предприятий, занятых в сфере торговли. Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам встречи с членами «Деловой России».

Предполагается, что процесс отмены будет проходить поэтапно. К 1 декабря правительство должно предоставить предложения по корректировке. В частности, президент поручил подумать над понижением доходного порога, по достижению которого организации и ИП становятся плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС). Кроме того, необходимо проработать поэтапный отказ от применения ими упрощенной системы налогообложения.

Стоит отметить, что в 2025 году в упрощенную систему уже были внесены существенные изменения. Так, годовой порог по доходу на УСН вырос до 450 млн рублей (ранее — 200 млн рублей), а часть организаций и ИП обязали платить НДС. Кроме того, были установлены пониженные ставки НДС, а повышенные — отменены.

Партнер АБ «Гребнева и партнеры», налоговый адвокат Юлия Золотовская отметила, что в 2025 году идет процесс пересмотра эффективности налоговых льгот.

— Правительство РФ озадачилось вопросом, а приносят ли льготы (в первую очередь налоговые) какой-то положительный эффект для бюджета. Да, назначение льгот, в первую очередь — не дать поблажки бизнесу, а принести дополнительный положительный эффект для казны. Например, давая льготу по НДС для общепита, государство поставило условие роста зарплат и, следовательно, рост страховых взносов и НДФЛ, — прокомментировала она редакции Infopro54.

Эксперт напомнила, что в мае 2025 года Минфин РФ анонсировал инвентаризацию налоговых льгот (по поручению премьер-министра Михаила Мишустина).

— Нужно быть готовым к очередной трансформации преференциальных режимов. А также нужно не забывать, что многие льготные режимы вообще вводятся на временных условиях (те же самозанятые, или АвтоУСН). Цель изменений понятна — по проведенным исследованиям (еще в 2024 году) УСН используется не только и не столько малым бизнесом, сколько средним и крупным в интересах налоговых оптимизаций, — подчеркнула Юлия Золотовская.

Собеседница редакции добавила, что обсуждаются разные сценарии плавной отмены УСНО — начиная от снижения выручки для субъектов торговли до 30 млн, до ограничений применения УСНО целой отраслью — торговлей. Если изменения будут приняты до 1 декабря 2025 года, то могут начать применяться уже с 1 января 2026 года.

Для представителей торговли отмена УСН повлечет рост налоговой нагрузки. Организациям и ИП нужно будет платить 20% налога на прибыль и столько же НДС.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области могут повысить налог для самозанятых.