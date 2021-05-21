На управление электросамокатами предлагают ввести права

Новая мода обернулась проблемами и травмами для пешеходов. Партия пенсионеров призывает власти ввести ряд ограничений на использование новомодной игрушки, которая представляет опасность для окружающих.

— Стандартное ограничение скорости на дорогах города — 60 км/ч. Рядом со школами, перед пешеходными переходами — 40 км/ч. А теперь вдумайтесь: безобидный с виду электросамокат развивает скорость до 50 км/ч! Как автомобиль. Однако водитель этой игрушки формально считается пешеходом, носясь на бешеной скорости по тротуарам. Уже были случаи, когда самокаты сбивали людей, а один из самокатчиков снес яблоню на Михайловской набережной, — комментируют в пресс-службе партии.

Для Новосибирска массовые электросамокаты стали новинкой этого года.