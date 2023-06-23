На Димитровском мосту появятся выделенные полосы для общественного транспорта

Сейчас в мегаполисе создано более 50 километров выделенных полос для движения общественного транспорта. Согласно программе комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), до 2030 года в Новосибирске планируют сделать 74,3 километра выделенных полос.

— В срок до 2030 года мероприятиями ПКРТИ предусматривается организация выделенных полос по ул. Большевистской, проезду Энергетиков — Димитровскому мосту, ул. Немировича-Данченко, ул. Фрунзе, ул. Покрышкина и др. — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответ на запрос Infopro54.

Чтобы другие автомобили не выезжали на полосы, предназначенные для общественного транспорта, все «выделенки» оборудуют автоматическими комплексами фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. А кроме того, на улицах, где создаются полосы для общественного пассажирского транспорта, будут ликвидированы парковочные карманы.

Ранее редакция рассказывала о том, как ради выделенной полосы для автобусов убрали почти все парковки на Вокзальной магистрали.