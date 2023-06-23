Новосибирцам рассказали, какая погода их ждёт в День города

Предстоящие выходные, во время которых пройдут основные мероприятия, посвящённые 130-летию Дня города в Новосибирске, будут пасмурные, но относительно тёплые. Такой прогноз озвучивают сайт Gismeteo и Западно-Сибирское УГМС. Осадков не ожидается. В субботу ночная температура составит +9, дневная +17. На следующие сутки ночная температура сохранится на отметке +9, а дневная повысится до +20.

Следующая рабочая неделя начнётся с осадков, которые продержатся два дня – понедельник и вторник. Ночные температуры составят +11, дневные +21.

Со среды осадки прекратятся, и начнётся постепенное повышение температуры. К следующим выходным в Новосибирск вернётся жаркая погода +28 +29.

Ранее редакция сообщала, какие мероприятия ко Дню города приготовили для новосибирцев.