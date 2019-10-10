ЦКП «СКИФ» выведет возможности биофармацевтики на новый уровень

Секция макромолекулярной кристаллографии в Центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» станет первым и самым передовым в России инструментом для точного определения структуры белковых комплексов с помощью синхротронного излучения, сообщили в пресс-службе ЦКП «СКИФ».

— Из зарегистрированных FDA (Food and Drug Administration) США за последние семь лет 210 новых лекарственных препаратов 94% были созданы на основе знаний о структуре рецепторов. Наступила новая эпоха: сейчас лекарства создаются не случайным скринингом — создаются препараты, которые связываются с определенными структурами. Определение координат или структур биологических комплексов и молекул — это необходимая часть современной биофармацевтики, и для ее развития необходим ЦКП «СКИФ», — рассказал заместитель директора Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) Сибирского отделения РАН, сотрудник проектного офиса ЦКП «СКИФ» Владимир Коваль.

Владимир Коваль уверен, что синхротронное излучение на источнике 4-го поколения поможет максимально точно определять структуру белков. Пока в стране таких возможностей нет.

— На территории РФ к настоящему моменту эффективно действующей станции макромолекулярной кристаллографии, к сожалению, нет. Хотя все развитые страны обладают такими станциями, они есть в США, Франции, Германии, Японии, — сказал он.

Отмечается, что секция макромолекулярной кристаллографии на станции «Микрофокус» в ЦКП «СКИФ» станет инструментом для Сибирского центра структурной биологии на базе Национального центра компетенций «Биоцентр СО РАН», который создает ИХБФМ СО РАН. Направления деятельности института и перспективные проекты были представлены губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, министру науки и инновационной политики Алексею Васильеву, руководителю регионального минздрава Константину Хальзову, а также замминистра здравоохранения РФ Сергею Краевому.

— В институте изначально было заложено, что надо не только синтезировать, но и четко понимать функциональную значимость биополимеров — в первую очередь, основанную на структуре, которая определяет свойства этих компонентов. Мы обладаем всеми необходимыми компетенциями по изучению различных аспектов структурной организации биополимеров, нуклеиновых кислот, белков и их комплексов. Мы рассчитываем, что при создании центра «СКИФ» сможем поднять эти исследования на новый уровень, — отметил директор ИХБФМ СО РАН Дмитрий Пышный.

Проект ЦКП «СКИФ» в Новосибирске — флагман программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0». Центр станет частью национальной сети источников синхротронного излучения, создаваемого в Российской Федерации в рамках нацпроекта «Наука». Источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ будет включать в себя ускорительный комплекс и развитую пользовательскую инфраструктуру. Создание источника СИ будет завершено в 2023 году, что позволит уже в 2024 году начать на нем проведение международных научных исследований. Ориентировочная стоимость — 37,1 млрд рублей в ценах текущих лет.

Фото: пресс-служба ЦКП «СКИФ»