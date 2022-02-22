В Новосибирске планируют создать промышленные образцы сверхчувствительного наносенсора

Представители группы компаний «Элемент», АФК «Система», Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, АО «Новосибирского завода полупроводниковых приборов Восток», ФБУН Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» обсудили совместные проекты в области СВЧ-электроники, нанофотоники, наносенсорики. В частности, речь шла о создании промышленных образцов сверхчувствительного наносенсора.

― ИФП СО РАН является владельцем запатентованной технологии DeleCut: создания структур кремний на изоляторе (КНИ) и кремний на сапфире. В качестве изолятора используется не только оксид кремния, но и оксиды алюминия, оксид гафния, оксид циркония. У нас есть совместная с «Новосибирским заводом полупроводниковых приборов Восток» линейка по производству таких пластин КНИ, более 15 000 пластин мы поставили разным предприятиям, ― отметил заместитель директора по научной работе ИФП СО РАН д.ф.-м.н. Максим Якушев. ― За много лет плотного взаимодействия с «НЗПП Восток» у нас были проекты и в области фотоники, также мы создавали структуры кремний-на-изоляторе для приборов с повышенной радиационной стойкостью, структуры для различных сенсоров.

Президент ГК «Элемент» Илья Иванцов сказал, что ему хорошо известна разработка ученых ИФП СО РАН, сделанная в сотрудничестве со специалистами других организаций, ― лабораторный прототип нанопроволочного сенсора, который может диагностировать в растворе мельчайшие количества патогенов ― вплоть до единичных молекул. Иванцов подчеркнул, что у разработки есть коммерческий потенциал, и для выведения продукта на рынок необходимы промышленные образцы сенсора.

― На данном этапе необходимо разработать совместный проект, бизнес-план с четким технологическим развитием. Со своей стороны мы активно развиваем перспективные технологии для отрасли и развития сквозных проектов на уровне страны, ― цитирует Илью Иванцова пресс-служба института.

Владимир Генералов, ведущий научный сотрудник ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», доктор технических наук добавил, что сейчас биосенсор ― это продукт междисциплинарной кооперации, в которой участвуют ИФП СО РАН, ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», «НЗПП Восток», Новосибирский государственный технический университет, ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ВНИИФТРИ), и самостоятельно ни одна из организаций не может вывести разработку на рынок.