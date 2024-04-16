S7 возобновляет прямые рейсы из Новосибирска в Калининград

Авиаперелеты из Новосибирска в Калининград возобновляет S7 Airlines.
Как сообщает компания, первый рейс запланирован на конец месяца, 28 апреля. Однако стоит учитывать то, что перелеты до конца мая будут выполняться по два раза в неделю. Еще один рейс добавится уже в июне.
Вылетать из Новосибирска самолет будет в 14:35, а прилетать в город назначения в 15:25 по местному времени. Перелет будет занимать 5 часов 25 минут.
Рейс рассчитан на перевозку 164 пассажиров.
Напомним, что Египет намерен запустить дополнительные рейсы в Новосибирск. Этим решением власти Египта хотят повысить турпоток.
Ранее редакция сообщала о том, что S7 Airlines переходит на летнее расписание.
Источник фото: Infopro54 / Автор — Алёна Пятенок
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