Молодежная сборная России по хоккею выиграла международный турнир в Новосибирске

В Новосибирске завершился международный хоккейный турнир. Победу одержала молодежная сборная России.
Счет в матче Россия — Беларусь составил 5:1.
На матче установили новый рекорд по посещаемости — 10 195 человек.
В первой игре сразились сборная СХЛ и сборная Казахстана. Победу одержала СХЛ со счетом 5:1 и, таким образом, заняла 2-е место в турнире, говорится в сообщении «Сибирь-Арены».
Лучшими игроками турнира признаны голкиперы России Егор Заврагин и Белоруссии Антон Круповец.
— От всей души поздравляем сборную нашей страны с незабываемой победой, — отметили в сообщении.
Ранее редакция рассказывала о том, что ХК «Сибирь» продлил контракт с двумя игроками.
Источник фото: Федерация Хоккея России в Вконтакте
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru