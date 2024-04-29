Молодежная сборная России по хоккею выиграла международный турнир в Новосибирске

В Новосибирске завершился международный хоккейный турнир. Победу одержала молодежная сборная России.

Счет в матче Россия — Беларусь составил 5:1.

На матче установили новый рекорд по посещаемости — 10 195 человек.

В первой игре сразились сборная СХЛ и сборная Казахстана. Победу одержала СХЛ со счетом 5:1 и, таким образом, заняла 2-е место в турнире, говорится в сообщении «Сибирь-Арены».

Лучшими игроками турнира признаны голкиперы России Егор Заврагин и Белоруссии Антон Круповец.

— От всей души поздравляем сборную нашей страны с незабываемой победой, — отметили в сообщении.

Ранее редакция рассказывала о том, что ХК «Сибирь» продлил контракт с двумя игроками.