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Выручка от сделок по продаже основных средств компаний упала в Новосибирске на 37%

  • 22/04/2024, 16:04
Автор: Юлия Данилова
Выручка от сделок по продаже основных средств компаний упала в Новосибирске на 37%
Падение выручки от продажи таких активов в России отмечается впервые за последние восемь лет.

В 2023 году новосибирские крупные и средние предприятия продали основные средства (материальные активы, такие как здания, земля, оборудование, транспорт) на 12.7 млрд рублей. Это на 37% меньше, чем годом ранее (20,17 млрд).

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Для сравнения, в Кемеровской области продажи основных средств упали на 64,2%, в Красноярском крае — на 54%, а в среднем про России — на 24%.

Как отметили эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, наиболее сильно продажи активов упали в следующих отраслях:

  • у предприятий обрабатывающей промышленности (−61,4%),
  • энергетической сферы (−57,1%),
  • торговли (−43%),
  • в сфере добычи полезных ископаемых (−39,8%),
  • административной деятельности (−31%),
  • профессиональной, научной и технической деятельности (−28,9%),
  • операций с недвижимостью (−15,9%),
  • финансовой деятельности (−13,2%),
  • в сфере водоснабжения и утилизации отходов (−9,4%).

— Падение выручки от продажи этих активов отмечается впервые за последние восемь лет — до 2023 года данный показатель демонстрировал рост, в среднем на 22% в год, — отмечает член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. — Любые масштабные политические события неизбежно отражаются на экономике, вызывая перераспределение ресурсов. События 2022 года не стали исключением и привели к росту сделок по продаже недвижимости, имущественных комплексов, машин и оборудования. Снижение в 2023 году активности до уровня 2021 года следует рассматривать не как аномалию, а как знак относительной стабилизации в этой сфере.

По итогам 2023 года на самую большую сумму продали активы предприятия, работающие в сфере транспортировки и хранения, на втором месте обрабатывающие производства, на третьем — предприятия из сферы торговли.

Ранее редакция сообщала о том, что сауны за 97 миллионов рублей выставлены на продажу в Новосибирске.

Фото freepik, автор: pressfoto.

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Рубрики : Бизнес ПроБизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : продажа бизнес Основные средства


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