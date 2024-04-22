Выручка от сделок по продаже основных средств компаний упала в Новосибирске на 37%

В 2023 году новосибирские крупные и средние предприятия продали основные средства (материальные активы, такие как здания, земля, оборудование, транспорт) на 12.7 млрд рублей. Это на 37% меньше, чем годом ранее (20,17 млрд).
Как отметили эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, наиболее сильно продажи активов упали в следующих отраслях:
— Падение выручки от продажи этих активов отмечается впервые за последние восемь лет — до 2023 года данный показатель демонстрировал рост, в среднем на 22% в год, — отмечает член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. — Любые масштабные политические события неизбежно отражаются на экономике, вызывая перераспределение ресурсов. События 2022 года не стали исключением и привели к росту сделок по продаже недвижимости, имущественных комплексов, машин и оборудования. Снижение в 2023 году активности до уровня 2021 года следует рассматривать не как аномалию, а как знак относительной стабилизации в этой сфере.
По итогам 2023 года на самую большую сумму продали активы предприятия, работающие в сфере транспортировки и хранения, на втором месте обрабатывающие производства, на третьем — предприятия из сферы торговли.
Ранее редакция сообщала о том, что сауны за 97 миллионов рублей выставлены на продажу в Новосибирске.
Фото freepik, автор: pressfoto.
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