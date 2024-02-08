«Да ну на хрен!*»: очевидец снял на видео похищение человека в Новосибирске

Вооруженное нападение в центре города попало на видео. Сибирячка сняла на мобильный телефон момент похищения и стрельбы. Комментировать происходящее на фоне эмоций ей было сложно, поэтому вырвалось только матерное слово: «Да ну, на хрен*». Кадрами женщина поделилась в социальных сетях.
На короткой записи отчетливо слышны звуки выстрелов и видно, что рядом с машинами между мужчинами происходит драка.
― Толпа неизвестных на двух автомобилях блокировала авто пострадавших, разбила стекло и вытащила мужчин на улицу, стала избивать. Один из мужчин бросился бежать, его схватили, поместили в машину и увезли в неизвестном направлении. Нападавшие были на двух машинах и все в масках, —поделились очевидцы увиденным.
По факту похищения человека Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сейчас оперативники и следователи ищут потерпевшего и его обидчиков.
― Предварительно стало известно, что конфликт произошел между двумя обнальными конторами, которые не поделили рынок, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.
Ранее редакция писала, что в центре Новосибирска похитили человека.
Фото: АСТ54.
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