«Здесь не нужны рамки»: постигнет ли новосибирский Nebar участь столичного Мутабора

Юрист оценил вероятность закрытия новосибирского ночного клуба Nebar, прогремевшего на всю Сибирь после опубликованной в соцсетях видеозаписи. В ролике бармен занимается сексом с голой посетительницей на барной стойке. Адвокат не исключает, что события с Nebar могут развиваться по сценарию столичного Мутабора, где блогер Настя Ивлеева организовала «голую вечеринку». Звезды, засветившиеся на свингер-пати, поплатились за это: кого-то наказали рублем, у кого-то отменили концерты, а кому-то пришлось сидеть 15 суток под арестом.

— В отношении посетительницы, которая якобы занималась сексом с барменом, могут возбудить дело за мелкое хулиганство, если факт будет доказан, — сообщил Сиб.фм новосибирский юрист Никита Севрюгин.

Собеседник не исключает, что в заведение с проверкой может нагрянуть Роспотребнадзор.

— Ведомство осуществляет, в первую очередь, федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль и федеральный государственный контроль в сфере защиты прав потребителей,— пояснил Севрюгин.

Юрист отметил, что в случае выявленных нарушений санитарных правил и гигиенических нормативов, руководству бара грозит административный штраф или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Такие решения принимает только суд.

Напомним, облетевшее соцсети видео вызвало волну возмущений и получило общественный резонанс. Региональное отделение Союза отцов обратились с жалобой на происходящее в ночном клубе в прокуратуру, а в интернет выложили петицию с требованием «закрыть» Союз отцов.

Nebar позиционирует себя как «место, где гости могут забыть про земное притяжение и раствориться в зажигательных ритмах».

— Здесь не нужны рамки, здесь вы действительно свободны, — сообщается на главной странице сайта ночного заведения.

Ранее редакция сообщала, что после скандала с откровенной видеозаписью Nebar решил сменить концепцию и вместо алкоголя и закусок продавать гостям родниковую воду и хлеб.