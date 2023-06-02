Дачникам пригрозили штрафом за продажу своего урожая

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предупредил владельцев садов и огородов о том, что они могут быть оштрафованы за продажу своего урожая в непредназначенном для этих целей месте, пишет «АиФ».

По его словам, речь идет о станциях метро, транспорте и рядом с административными зданиями. Сумма штрафа может варьироваться от 500 до 2500 рублей.

Депутат напомнил, что дачники вправе торговать продуктами растениеводства: овощами, ягодами, зеленью и фруктами — но только в специально отведенных местах. В частности, сельскохозяйственных рынках или социальных ярмарках.

Кроме того, садоводы могут продавать и продукты их переработки — сухофрукты, варенье, консервы.

Что касается налогов от продажи урожая, то, по словам парламентария, дачникам их можно не платить при условии соблюдения определенных условий. Например, площадь дачного участка не должна превышать 50 соток и к труду на сотках не должны привлекаться наемные рабочие.

Ранее Никита Чаплин сообщил, ставить мангалы и сжигать старую листву на дачах можно будет по новым упрощенным правилам, начиная с этой весны.