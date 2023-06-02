Депутата горсовета Антона Картавина увезли в полицию и вручили предостережение

Сегодня в шестом часу утра была задержан и увезен в отдел полиции депутат городского совета и член коалиции «Новосибирск 2020» Антон Картавин. После, как сообщает телеграм-канал коалиции, его перевезли в прокуратуру на беседу. В 9 утра депутата отпустили домой, вручив предупреждение о недопустимости нарушения закона.

— Зачем ради этой бумаги меня требовалось будить в шестом часу утра, не знаю. По сути, я уже четвертый час катаюсь ради одной бумажки. Меня держали в дежурной части, катали по всему городу. Теперь я знаю, что закон нельзя нарушать, — сообщил Infopro54 Антон Картавин.

Как стало известно редакции, речь в предупреждении, выданном депутату, идет о предстоящей несанкционированной акции протеста. Аналогичные предупреждения выдавали перед митингами зимой 2021 года. Крупные акции прошли в Новосибирске. За их организацию несколько человек по решению суда должны заплатить крупные суммы, чтобы компенсировать расходы МВД. Антон Картавин тоже входит в список людей, которых суд признал организатором одной из акций протеста.

Напомним, еще один член коалиции, депутат Сергей Бойко в апреле 2023 года включен Минюстом в реестр иностранных агентов, член коалиции и депутат Хельга Пирогова находится в международном розыске. Пирогова входит в женское политическое движение «Мягкая сила», которое Минюст признал иностранным агентом в мае 2023 года.

Ранее редакция сообщала, что новосибирским коалиционерам вновь отказано в референдуме по выборам мэра.