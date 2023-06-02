Верховный суд приравнял нападение на родных силовиков к нападению на самих силовиков

На пленуме Верховного суда РФ обсудили наказание по статьям УК № 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») и № 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»). При этом в пресс-службе ведомства уточнили, что эти статьи вводят ответственность за нападение как на должностных лиц, так и на их близких, к которым относятся его родственники (в том числе супруг/супруга) и даже те, чьи жизнь, здоровье и благополучие для него важны (и нападающий об этом знает).

В Следственном комитете отметили, что насилие может носить как физический, так и психический характер.

Ранее редакция сообщала, что Верховный суд разрешил требовать компенсацию морального вреда за опоздавший автобус.