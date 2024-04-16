Плохая дорога отрезала садовое общество в Новосибирской области от внешнего мира

В Новосибирском районе около 700 домов, расположенных в СНТ «Зеленый остров», оказались отрезаны от цивилизации из-за грязи. К домам ведет единственная дорога, но сейчас она превратилась в полосу препятствий, по которой с трудом может проехать даже внедорожник.

— Дорога не подсыпается. С каждым годом ситуация ухудшается, и вот в этом году у нас уже критическая ситуация. Третью неделю мы вообще без сообщения с внешним миром находимся. Единственный выход — ходить пешком через соседнее садовое общество. Проехать там нельзя, так как установлены автоматические ворота, — рассказывает корреспонденту Infopro54 житель СНТ.

Он отметил, что дорогой пользуются садоводы двух обществ. Проехать по ней на легковом автомобиле на данный момент невозможно.

— В садовом обществе проживают пенсионеры, люди в возрасте. Есть люди с постоянной пропиской. То есть проживают здесь на постоянной основе и на работу ежедневно ездят отсюда в Новосибирск. При возникновении экстренной ситуации, по этой дороге не смогут проехать кареты скорой помощи. Кроме того, здесь пролегает транспортный маршрут, ходит муниципальный автобус, — рассказал собеседник редакции.

Чтобы улучшить проезд, дорогу к СНТ не раз ремонтировали, но особых изменений жители так и не заметили.

— Не засыпают ничем. Подрядчик пытался дорогу сделать буквально пару дней назад. Просто перемешали с глиной землю. Я выехать из общества смог, а заезжал уже обратно на буксире, — говорит представитель СНТ.

По его словам, садоводы по поводу аварийной дороги неоднократно обращались в администрацию Новосибирского района.

— Пинг-понг получается, а результатов никаких. Они обещают, но ничего не меняется, — сетует собеседник редакции.

Однако местные жители настроены серьезно: они готовят обращение в прокуратуру.

Редакция направила запрос в администрацию Новосибирского района с просьбой прокомментировать ситуацию.