Алтайские эксперты оценили импортную ягоду на прилавках магазинов

Идеальная до ненатуральности клубника или голубика размером с виноград на прилавках новосибирских магазинов выглядят очень привлекательно и столь же ненатурально, особенно зимой. Оттого многие горожане опасаются покупать красочные ягоды, искренне опасаясь за здоровье свое и своих близких. Специалисты алтайского филиала «Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» подтвердили, что эти опасения не напрасны.

— Иностранные производители, которые осуществляют поставки ягоды в Россию зимой, для поддержания роста плодов используют химические вещества: гормоны и нитраты. В борьбу с паразитами вступают всевозможные пестициды. Подобной атаке особенно подвержена клубника, склонная к разным болезням, — отмечают специалисты.

Чтобы максимально продлить срок хранения ягоды во время транспортировки ее собирают еще зелёной. В процессе созревания она набирает цвет и увеличивается в размере, хотя эти качества не являются стопроцентной гарантией ее сладости и пользы. Помимо этого, при транспортировке в другие страны плоды могут обрабатывать антибиотиками для долгого хранения.

— Оценить подозрительное качество продукта можно по внешним признакам. Несезонная обработанная клубника выдаёт себя своей плотной структурой, отсутствием аромата и размером. В таких плодах практически нет сока и сахара, нет витаминов. Во рту они не тают, а хрустят. Также и голубика, упругая ягода с безвкусной рыхлой мякотью совсем не подходит под стандарты летней версии, — разъясняют в Алтайском филиале ФГБУ «ЦОК АПК».

Также покупателей должен насторожить слишком долгий срок хранения. Только обработанная химикатами ягода может сохранять товарный вид более месяца.

Конечно, единичные случаи дегустации аппетитных ягод не нанесут организму существенного вреда, как, впрочем, и не принесут пользу, а вот регулярное потребление продукции, в которой содержание нитратов, тяжелых металлов и антибиотиков значительно превышает норму, может вызвать отравление или аллергию. Чрезмерное накопление этих веществ может привести даже к летальному исходу.

Напомним, госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции при правительстве РФ недавно предложила ограничить или запретить импорт плодов и ягод. Таким образом планируется поддержать отечественных производителей, которые сейчас серьезно недотягивают до показателей Доктрины продовольственной безопасности, — самообеспеченность на уровне 60% при реально достигнутой почти в 47%.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские импортеры завезли в регион более 23 тонн замороженной ягоды. Общая стоимость импорта составила почти четыре миллиона рублей.