Сквер Артемьева в Новосибирске получит образное ядро из фильма «Солярис»

Дизайн-проект сквера имени Эдуарда Артемьева — полный архитектурный «перезапуск» бывшего сквера Авиаторов возле аэропорта Северный — представлен в мэрии Новосибирска. Этот район сейчас переживает масштабную реновацию — вплоть до переосмысления его роли: от квазиокраины к компоненту понятия «Большой центр Новосибирска». Скверу в этой метаморфозе отведено весомое место. О статусе события говорило хотя бы присутствие знакового столичного гостя — сына композитора Артемия Эдуардовича Артемьева, тоже композитора-экспериментатора и продюсера.

О преображении сквера рассказывал

В готовом виде сквер имени Эдуарда Артемьева будет «бесшовно» интегрирован с зеленой зоной, которую создает ГК «Брусника» в своем жилом комплексе «Авиатор». Сквер, с 30-х годов носивший то же имя, хоть и получит другую базовую идею, но связь с небесной тематикой в определенной степени сохранит.

Как отметил Андрей Шевцов, преображение сквера — процесс не одноэтапный. И начнется он с экологического оздоровления территории. А именно — с санации, с удаления дикой поросли, которая от композиции 30-40-х не оставила ровным счетом ничего. В итоге санации довольно компактный сквер станет более просторным визуально, не прирастая метражом — просто за счет избавления от дендрологического перегруза: инвазивных пород, больных и изросшихся деревьев. Деревья-новоселы, добавляемые в популяцию, будут преимущественно плодового типа. Мотивация такого выбора — прокормить птиц, давно обживших сквер. Птицы тут олицетворяют живую музыку природы.

После дендрологической санации будет выполнено зонирование: ближнее к школе пространство, обращенное внутрь квартала, станет активным, игровым, а территория, смотрящая на город, — мемориальной зоной для тихого созерцательного отдыха.

Обе зоны будут насыщены музыкальными метафорами. Форм-факторами для архитектурных решений станут мотивы фортепианных клавиш, виниловых дисков, стереодинамиков. А базовым, титульным образом будет удивительный музыкальный материал, найденный в архивах Эдуарда Артемьева, — круговая партитура, созданная для фильма «Солярис».

Пропорции и цветная разметка музыкального документа получат образное повторение в линиях и окраске архитектурных форм, которые будут держать на себе композицию и эстетику сквера. Артемий Артемьев экспромтом дополнил замысел новосибирских дизайнеров, предложив отразить символику круговой партитуры «Соляриса» не только в архитектурных объемах, но и в мощении площадок.

Мотивы фортепианных клавиш будут воплощены в зеленом дизайне и в чертах малых архитектурных форм: входного пилона, информационных стендов.

Парковую мебель исполнят в нейтрально-модернистском стиле. И вот она-то ничем музыкальным притворяться не станет. Это обусловлено желанием не перегружать пространство символизмом: в крупных формах он и так присутствует весьма ярко.

Музыка будет представлена и воочию — в виде интерактивных звуковых элементов, которые в равной мере интересны и детям, и взрослым.

Поскольку многие предметы цитирования (пластинки, динамики, легендарная партитура) имеют круглую форму, то в визуальном языке сквера заложено довольно много окружностей.

Гостю с развитой фантазией они столь же легко напомнят и планетарную систему: получится еще один ассоциативный кивок фильму «Солярис», а заодно и небесной предыстории места, его изначальному имени — сквер Авиаторов.

В этом году начнется санация и подготовка основания, а самые масштабные работы развернутся в апреле 2025. В готовом виде сквер предстанет к началу арт-фестиваля «Сибириада», посвященному творческому наследию Эдуарда Артемьева.

Как раньше писала редакция правила благоустройства общественных пространств в Новосибирске необходимо актуализировать. Бизнесу, который готов благоустраивать общественные пространства, нужно дать зеленый свет. Ранее компания «Брусника» с департаментом культуры Новосибирска подписали соглашение о создании проекта благоустройства сквера имени Артемьева.