Флаг РФ установили в День России на пилоне четвертого моста в Новосибирске

Государственный флаг подняли на 114-метровый пилон четвертого моста в честь Дня России.

Такая беспрецедентная высота стала рекордной для страны.

Обеспечить установку триколора помогли профессиональные альпинисты. Мужчины преодолели пешком 516 ступеней по технологической шахте, расположенной внутри стойки пилона. Это расстояние сравнимо по высоте с двумя Пизанскими башнями.

― Группа «ВИС» традиционно отмечает государственный праздник установкой флага Российской Федерации на самой высокой точке Новосибирска – 114-метровом пилоне моста через реку Обь, — говорится в сообщении компании.

Теперь бело-красно-синее полотно можно разглядеть практически из любой точки города. Оно гордо развивается над столицей Сибири и напоминает жителям и гостям мегаполиса о значимом для страны празднике.

А уже завтра строители возобновят текущие работы на объекте. Сейчас они сооружают фундамент и подпорные стенки эстакады, делают опалубку и укладывают плиты проезжей части пролетного строения.