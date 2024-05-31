Что нового ждет новосибирцев в июне

Алименты учтут при назначении детского пособия

С 1 июня 2024 года вступают в силу изменения по учету алиментов для назначения единого пособия.

Раньше заявитель указывал любую фактически поступившую сумму алиментов, если родители не определили ее в судебном порядке. Теперь определена минимальная сумма алиментов, которую родители должны выплачивать на детей. Она должна быть не меньше четверти МРОТ на одного ребенка, трети — на двоих и половины — на трех и более детей. напомним, величина МРОТ в 2024 году составляет 19 242 рубля.

Соки и компоты промаркируют

С 1 июня стартует очередной этап. Теперь маркировать свои товары обязаны производители соков, компотов и нектаров.

Напомним, маркировка безалкогольных напитков вводится поэтапно. С 1 декабря 2023 года коды маркировки необходимо наносить на безалкогольные напитки в стекле и полимерной упаковке, кроме соков, нектаров, растительного молока и компотов. С 1 марта 2024 года — безалкогольные напитки в банке, в том числе алюминиевой. Теперь — маркировка обязательна для соков, нектаров, растительного молока, компотов во всех видах упаковки.

Горячительные напитки на летних верандах

Для кафе и ресторанов лето начнется с разрешения продавать на летних верандах алкогольные напитки.

Дело в том, что законодательно устранена правовая неопределенность. Ранее в стационарных кафе и ресторанах продавать спиртное при наличии соответствующей лицензии было можно, а на принадлежащих им верандах — нельзя. За это заведению полагался штраф. Должностные лица платили от 20 тыс. до 40 тысяч рублей, организации —от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Под административную ответственность подпадали и посетители, распивающие алкоголь на террасе. Им грозило до 1,5 тысячи рублей штрафа.

Аттестация гидов, проводников и экскурсоводов

Также с 1 июня обновляются правила аттестации туристических гидов, проводников и экскурсоводов. Осуществлять их аттестацию теперь уполномочены лишь организации, которые включены в список правительства РФ. Аттестацию требуется проходить раз в 5 лет.

Туристические маршруты будет необходимо классифицировать по степени сложности. Например, инструкторов-проводников по альпинистскому маршруту высшей категории сложности будет аттестовывать Федерация альпинизма России, а лыжного маршрута высшей категории сложности — Федерация спортивного туризма.

Кроме того, проводники будут обязаны уведомлять о выходе на трудный маршрут и возвращении с него территориальные органы МЧС и регионального контроля, а также организации, которые их аттестовали.

Изменена форма медицинской справки для детского лагеря

2 июня начинает действовать, уезжающего в детский лагерь. Также изменен порядок ее заполнения.

Теперь в справке предписано указывать перенесенные инфекционные и неинфекционные заболевания, операции, травмы, аллергические заболевания и реакции, медицинскую группу для занятий физической культурой, результаты осмотра на педикулез и чесотку.

Списание долгов с пенсий и доплат инвалидов

С июня нельзя списывать долги с социальной пенсии по инвалидности и доплат детям-инвалидам. Кроме того, в перечень вошли федеральная социальная доплата к пенсии, региональная социальная доплата к пенсии, а также доплаты недееспособным инвалидам. Кроме того, закон запрещает взыскивать долги с выплат к пенсиям по потере кормильца из средств федерального бюджета, а не только из бюджетов субъектов России, как это было ранее.

В то же время с дееспособных инвалидов, получающих страховую пенсию, никто ответственности не снимал.

Штрафы для коммунальщиков

С 9 июняза предоставление некачественных услуг ЖКХ (например, отключение света и тепла зимой, подача грязной воды и пр.). Сейчас для них действует наказание, которое распространяется на ТСЖ, ЖСК и садоводческие товарищества (должностные лица штрафуются на сумму от 500 до тысячи рублей, а юридические — от 5 до 10 тысяч рублей).

По новым нормам размер штрафа для должностных лиц составит от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении он возрастет для должностных лиц до 10-30 тысяч рублей, для юридических лиц — до 50-100 тысяч рублей.

Индивидуальные предприниматели будут нести ответственность за такие нарушения как юрлица.

Народные промыслы получат поддержку

С июня изготовление изделий народных художественных промыслов (НХП) дает возможность получать различные меры господдержки за счет бюджетов разных уровней (финансовую, информационную, консультационную и организационную).

Закон предусматривает создание федеральных реестров мест традиционного бытования НХП и образцов изделий признанного художественного достоинства. Будут сформированы региональные реестры мастеров НХП. Ввести их будет Минпромторг.

Кроме того, самозанятые смогут получить статус мастеров НХП. Ранее для работы мастером народных художественных промыслов необходимо было заключить трудовой договор или зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Российские компании лучше защитят от санкций

13 июня вступит в силу постановление правительства РФ о перечне иностранных санкций, при введении которых. Поводом для этого могут быть: в США — включение Министерством финансов (казначейством) в список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц, в ЕС — замораживание денег и экономических ресурсов и запрет на их предоставление в отношении органов госвласти, местного самоуправления, физических и юрлиц.

Напомним, в Новосибирской области рассматривается законопроект, который запрещает детям до 14 лет посещать водные объекты и пляжи без сопровождения взрослых. Его представил депутатам заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Новосибирской области Вячеслав Толстых. Основанием для внесения поправок в закон послужила печальная статистика гибели малышей и школьников на водоемах региона. Эти меры должны способствовать уменьшению несчастных случаев на воде.

Ранее адвокат Геннадий Шишебаров, специализирующийся на защите граждан, в том числе предпринимателей, по уголовным делам в сфере экономической деятельности, рассказал корреспонденту Infopro54 о том, почему правила судопроизводства в РФ должны предусматривать дополнительные меры защиты более слабой стороны — гражданина.