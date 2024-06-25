«Дальше писать на снегу?»: тренд на имена депутатов на асфальте раскритиковали в Новосибирске

Жители Новосибирска возмутились оставленным на асфальте надписям с депутатскими автографами. Местные народные избранники подписывают даже залатанные по их инициативе дыры на асфальте.

В социальных сетях появились снимки лавочки и ямы на тротуаре, рядом с которыми красуются надписи с именами депутатов и их помощников: «Наказ выполнен…», «Для вас…». По мнению большинства горожан, «писанина» только портит и без того унылый внешний вид сибирского мегаполиса.

— На тротуаре яма закатана асфальтом, а рядом фамилия депутата и его помощника белой краской написаны. В Новосибирске это очень модно. Везде эти безобразные надписи. По всему городу: на лавочках, тротуарах, возле посаженных кустов — везде такие безобразные надписи, — пожаловался сибиряк в Телеграм-канале «Защита жизни. Александра Машкова-Благих», прикрепив фотодоказательства.

На одном снимке наспех залатанная яма, рядом с которой виднеется имя новосибирского депутата. На втором фото лавочка с именем другого народного избранника.

Депутат Горсовета Ростислав Антонов прокомментировал запечатленные в городе надписи своих коллег. По его мнению, некоторые из них попали в Совет депутатов, применив именно этот метод.

— Сам такой технологией никогда не пользовался, но знаю, что первые подобные надписи появились еще в 90-е. Через некоторое время стало понятно, что такой способ почти не работает. Кандидаты-пачкуны не набирали нужное количество голосов. Люди просто за фамилию не голосуют, — пояснил Антонов в беседе с «Царьград Новосибирск».

По словам собеседника, в Новосибирске с 2019 года депутаты задействовали новый способ информирования — технологию малых дел. Что-то отремонтируют и тут же ставит метку, сообщая горожанам о проделанной работе.

— Таким образом они хотят донести, что яму заасфальтировал депутат, а не кто-то еще, — уточнил Антонов.

Депутат считает, что такой способ скоро уйдет в небытие, так как надписи уродуют внешний облик объектов.

— Чем больше надписей, тем больше они начинают раздражать. Думаю, в скором времени депутаты научатся сообщаться о своих подвигах иным способом. Есть масса каналов помимо визуального загрязнения, — добавил собеседник.

Тем временем в социальных сетях обсуждаются депутатские тренды. Пользователи задаются вопросом: «почему подписывают только тогда, сделают хорошее?»

— Года три назад видела зачеркнутое имя одного депутата и сверху имя другого. — Да, у нас такая мода. На детской площадке, на спортивной какой-нибудь площадке — сверху красивая табличка, кто это сделал, какой депутат. — Дальше что? ПИсать на снегу? — А это разве не вандализм?

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