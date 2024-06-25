Рекламодателям

Новосибирский минздрав заплатит 50 тысяч ребенку-инвалиду с диабетом

  • 25/06/2024, 16:21
Автор: Артем Рязанов
Новосибирский минздрав заплатит 50 тысяч ребенку-инвалиду с диабетом
Ранее семья сама приобрела систему непрерывного флэш-мониторинга глюкозы.

Прокуратура Краснозерского района Новосибирской области провела проверку по заявлению законного представителя несовершеннолетнего с хроническим заболеванием.

— Установлено, что ребенок с диагнозом сахарный диабет не обеспечен системой непрерывного флэш-мониторинга глюкозы, — говорится в сообщении прокуратуры области.

Семья за свои средства вынужденно приобрела систему стоимостью почти в 50 тысяч рублей.

Чтобы защитить права несовершеннолетнего, прокурор обратился в суд от его имени. Он подал исковое заявление к Министерству здравоохранения Новосибирской области с требованием возместить расходы, которые понесли родители инвалида.

Суд исковые требования прокурора удовлетворил. Исполнение решения суда на контроле прокуратуры.

Ранее редакция сообщала о том, что 188 миллионов на борьбу с детским диабетом получит Новосибирская область.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

85

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : сахарный диабет прокуратура


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Светозар Дарнев: Мне хотелось бы создать в Светлом мини-мэрию

Светозар Дарнев: Мне хотелось бы создать в Светлом мини-мэрию

Чтобы жители принимали участие в управлении территорией и «болели» за ее развитие.
Все материалы
Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
8 тонн топляка собрали на пляже «У моря Обского» в Новосибирске
25/06/24 17:42
Общество
«Жахает не по-детски»: на Новосибирск обрушился град размером с теннисный мяч
25/06/24 17:34
Общество
Эксперт оценил шансы новосибирских абитуриентов при поступлении в московские вузы
25/06/24 17:16
Образование
Почти половина россиян обращаются к риелторам при продаже вторичного жилья
25/06/24 16:43
Недвижимость
«Дожди, град и шквалистый ветер: МЧС предупредило о приближении шторма к Новосибирску
25/06/24 16:28
Общество
Детский праздник и 2 тысячи деревьев подарил «Сибантрацит» жителям Линево
25/06/24 16:24
Общество
Ректору НГУ подарили китайский меч из Шаолиньского монастыря
25/06/24 16:24
Общество
Новосибирский минздрав заплатит 50 тысяч ребенку-инвалиду с диабетом
25/06/24 16:21
«Дальше писать на снегу?»: тренд на имена депутатов на асфальте раскритиковали в Новосибирске
25/06/24 15:39
Общество
Почти на четверть снизилась цена на новые автомобили в Новосибирске
25/06/24 15:29
Общество
Первые «умные» пешеходные переходы появились в Новосибирске
25/06/24 15:25
Власть
В Новосибирске зафиксировали рост числа пожаров
25/06/24 15:00
Происшествия
Двухэтажный пентхаус продают за 100 миллионов рублей в Новосибирске
25/06/24 14:41
Общество
Октябрьский мост перекроют турникетами от пешеходов на День города в Новосибирске
25/06/24 14:15
Город Общество
Здание Сибирь-Арены загорелось в Новосибирске
25/06/24 14:15
Происшествия
«Кеша летит на ужин»: новосибирский фуд-блогер стала Матерью драконов после того, как приручила коршуна
25/06/24 13:30
Общество
Коммунальный потоп в центре Новосибирска повредил автомобили
25/06/24 13:22
Происшествия
Новосибирцы могут проходить службу по контракту с земляками
25/06/24 13:13
Общество
Стало известно, когда спадет аномальная жара в Новосибирске
25/06/24 12:15
Общество
Семилетний мальчик застрял в ржавой горке во дворе Новосибирска
25/06/24 12:07
Происшествия
Популярное
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Новости компаний
«Россети Новосибирск» активно участвуют в реализации региональной программы строительства льготного жилья
25/06/24 10:52
Банк Уралсиб стал партнером XXXV Всероссийского олимпийского дня в Красноярске
25/06/24 9:00
Из цемента — бетон, из бетона — «Свой дом»: как развивается строительная отрасль в регионах Сибири, расскажут участники конкурса «Сибирь.ПРО»
24/06/24 15:04
«Россети» создали новую инфраструктуру для электроснабжения крупнейшего производителя цемента в Новосибирской области
21/06/24 11:09
Лёгкий способ увеличить семейный бюджет
19/06/24 14:29
Стартовал Второй общероссийский межбанковский финтех-акселератор АРБ и Банка Уралсиб
19/06/24 10:43

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска