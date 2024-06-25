Новосибирский минздрав заплатит 50 тысяч ребенку-инвалиду с диабетом

Прокуратура Краснозерского района Новосибирской области провела проверку по заявлению законного представителя несовершеннолетнего с хроническим заболеванием.

— Установлено, что ребенок с диагнозом сахарный диабет не обеспечен системой непрерывного флэш-мониторинга глюкозы, — говорится в сообщении прокуратуры области.

Семья за свои средства вынужденно приобрела систему стоимостью почти в 50 тысяч рублей.

Чтобы защитить права несовершеннолетнего, прокурор обратился в суд от его имени. Он подал исковое заявление к Министерству здравоохранения Новосибирской области с требованием возместить расходы, которые понесли родители инвалида.

Суд исковые требования прокурора удовлетворил. Исполнение решения суда на контроле прокуратуры.

Ранее редакция сообщала о том, что 188 миллионов на борьбу с детским диабетом получит Новосибирская область.