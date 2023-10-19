Дан старт XIII «Сибирской медиа-недели»: победители «Сибирь.ПРО» посетили первый объект пресс-тура — крупнейшую ТЭЦ округа

Утром 9 октября лучшие журналисты Сибири посетили ТЭЦ-5 Новосибирска – крупнейшую в округе теплоэлектроцентраль, которая обеспечивает теплом около 800 тысяч жителей города. Предприятие входит в состав «Сибирской генерирующей компании» (является активом партнёра проекта АО «Сибирская угольная энергетическая компания»).

После необходимого инструктажа по технике безопасности, участникам мероприятиям выдали средства защиты – каски и жилеты со светоотражающими элементами. Участникам пресс-тура продемонстрировали оборудование и цеха предприятия, подробно рассказали о работе систем, с помощью которых ведётся мониторинг производственной и экологической безопасности. Затем для журналистов была организована встреча с главным инженером ТЭЦ-5 Сергеем Стуковым.

Наиболее значимой для гостей мероприятия темой стала экологичность генерации. Представители сибирских СМИ активно задавали вопросы о возможности перевода теплоэлектроцентралей с бурого угля на газ. По словам Сергея Стукова, в настоящее время завершена газификация растопки одного из котлов ТЭЦ-5. Главный инженер предприятия подчеркнул, что аналогичные работы будут продолжены – ежегодно котлы трёх оставшихся энергоблоков будут переводить на газ. Это позволит отказаться от использования мазута при растопке агрегатов теплоэлектроцентрали и благоприятно скажется на экологической обстановке в городе.

В продолжение темы экологии, журналисты интересовались возможностью перевода ТЭЦ-5 на безотходное производство. Специалисты компании рассказали, что зола и шлак, остающиеся после сгорания угля, пригодны для дальнейшего использования в ряде отраслей. Например, для отсыпки дорог или рекультивации мусорных полигонов, а также производства некоторых видов строительных материалов. С начала 2023 года предприятие реализовало около 60 тысяч тонн золы-уноса. «В этом году 35% всех золошлаков перерабатывается, а не складируется на золоотвале, – рассказал начальник производственно-технического отдела ТЭЦ-5 Роман Огнев. – В 2021 году только 15% шлаков шло на переработку, годом позже – 26%. Прирост доли рециклинга идёт ежегодно».

В рамках Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» компания «СУЭК» выступает учредителем номинации «ПРО КСО и благотворительность». В номинации участвуют материалы, посвящённые корпоративной социальной ответственности, государственно-частному партнёрству, продвижению благотворительных проектов на территории Сибири. Победителем этого года стала корреспондент ГТРК «Алтай» Юлия Непомнящих с видеосюжетом «Папа».