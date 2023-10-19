Всероссийские проверочные работы по иностранным языкам в школах проводиться не будут

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе пресс-конференции заявил, что, начиная со следующего года, в школах не будут проводить всероссийские проверочные работы по иностранным языкам.

— Точно уже мы не будем проводить ВПР по иностранным языкам… Это решение консолидированное, принятое, — цитирует Музаева «РИА Новости».

Глава Рособрнадзора отметил, что проверочные работы по другим предметам останутся, однако будут нюансы, связанные с процедурой проведения этих контрольных для 11-х классов, а также подчеркнул, что речи о полной отмене проверочных работ не идет.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся по разным предметам в отечественных школах с 2015 года. Контрольные пишут ученики 4–8-х и 10–11-х классов. При этом старшеклассники самостоятельно принимают решения, проводить такие проверочные работы или нет. Вместе с тем, 11-классники должны писать контрольные по тем предметами, которые у них не заявлены на ЕГЭ.

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