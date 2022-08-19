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Дания планирует самостоятельно ужесточить политику в отношении виз для россиян, поддержка антироссийских санкций в странах Запада будет ослабевать

  • 19/08/2022, 17:41
Автор:
санкции против РФ
Новые санкции. Дайджест за 19 августа.

Дания планирует самостоятельно ужесточить политику в отношении виз для граждан РФ, если ЕС не придёт к единому решению. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд в интервью телеканалу TV 2, передает ТАСС.

По мнению Куфуда, россиянам сейчас нельзя позволять проводить свой отпуск в Европе. Он надеется, что в этом его поддержат остальные страны-члены ЕС.

Запад не предлагает новых мер против России в ООН, поскольку опасается низкой поддержки таких шагов, пишет Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По словам собеседников издания, многие члены Генассамблеи не хотят предпринимать новые шаги, пока не пересечены красные линии. Такими крайними точками могут стать ядерная или химическая атака, массовые жертвы среди гражданского населения или аннексия территории Украины.

В опубликованной статье говорится, что в июне Евросоюз уже обсуждал план назначения эксперта ООН для расследования нарушений прав человека в России. Однако эту идею пришлось отложить, так как были опасения, что почти половина членов совета ООН по правам человека в Женеве, состоящего из 47 человек, выступит против.

Директор Международной кризисной группы в ООН Ричард Гоуэн заявил, что существуют трудности с поиском новых способов ограничить РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение РФ начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции. Наряду с этим он приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика, направленная на сдерживание РФ, имеет все признаки агрессии и является долгосрочной стратегией Запада.

Фото: pixabay.com — torben7400

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции визы


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