Осенью начнутся массовые распродажи квартир в новостройках по себестоимости

Уже к середине осени застройщикам придется массово распродавать жилье в новостройках, передает издание NEWS.ru со ссылкой на заявление эксперта по недвижимости Ксении Аверс.

По ее словам, к октябрю-ноябрю текущего года девелоперы начнут спасать бизнес от банкротства из-за низких доходов. Некоторые строительные площадки уже заморожены, в ближайшем будущем ситуация ухудшится. На фоне этого застройщики станут массово распродавать квартиры по себестоимости.

— Начнутся распродажи. Сначала это будут «точечные предложения», потом они приобретут массовый характер, когда застройщики поймут, что план они не выполняют, а год закроется убытком, — заявила Аверс.

Она добавила, что в первом полугодии текущего года продажи у агентств недвижимости упали на 80–85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее сильно пострадал вторичный рынок.

Ранее экс-советник министра экономики России Евгений Надоршин также советовал повременить с покупкой жилья до 2024 года из-за пока что слишком высоких цен. И быть осторожнее с покупкой новостроек: в кризис их могут просто не достроить.