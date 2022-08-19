Осенью начнутся массовые распродажи квартир в новостройках по себестоимости

Уже к середине осени застройщикам придется массово распродавать жилье в новостройках, передает издание NEWS.ru со ссылкой на заявление эксперта по недвижимости Ксении Аверс.
По ее словам, к октябрю-ноябрю текущего года девелоперы начнут спасать бизнес от банкротства из-за низких доходов. Некоторые строительные площадки уже заморожены, в ближайшем будущем ситуация ухудшится. На фоне этого застройщики станут массово распродавать квартиры по себестоимости.
— Начнутся распродажи. Сначала это будут «точечные предложения», потом они приобретут массовый характер, когда застройщики поймут, что план они не выполняют, а год закроется убытком, — заявила Аверс.
Она добавила, что в первом полугодии текущего года продажи у агентств недвижимости упали на 80–85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее сильно пострадал вторичный рынок.
Ранее экс-советник министра экономики России Евгений Надоршин также советовал повременить с покупкой жилья до 2024 года из-за пока что слишком высоких цен. И быть осторожнее с покупкой новостроек: в кризис их могут просто не достроить.
Фото: pixabay.com
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