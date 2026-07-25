Черногория планирует отменить безвиз для новосибирцев с 1 ноября 2026 года

Правительство Черногории продлило безвизовый въезд для граждан России, включая жителей Новосибирска, до 31 октября 2026 года, но одновременно законодательно ограничило возможность дальнейшего продления. Соответствующее постановление опубликовала пресс-служба кабинета министров.

Согласно документу, Россия и Белоруссия исключены из списка стран с постоянным безвизовым режимом. Вместо этого для них введена отдельная норма: граждане обеих стран могут въезжать, транзитом пересекать территорию и находиться в Черногории до 30 дней при наличии действующего загранпаспорта — но только до 31 октября 2026 года.

Основной пункт постановления — правительство лишает себя права продлевать безвизовый режим для россиян и белорусов после указанной даты. Ни отдельными актами, ни сезонными послаблениями это сделать будет нельзя. Таким образом, с 1 ноября 2026 года въезд в Черногорию для россиян, скорее всего, станет визовым.

Ранее черногорские власти неоднократно заявляли о намерении синхронизировать визовую политику с требованиями Евросоюза. В октябре 2025 года президент Яков Милатович говорил, что страна «очень скоро» приведёт правила въезда для россиян к стандартам ЕС, но власти откладывали это решение из-за зависимости туристической отрасли от российских туристов и инвестиций. Теперь крайний срок установлен законодательно.

Планируется, что вслед за Россией визы поэтапно введут для граждан Турции, Китая, ОАЭ и других стран. Процесс синхронизации с ЕС должен завершиться к концу 2027 года.

Таким образом, у новосибирцев есть весь октябрь, чтобы съездить на Адриатику без визы. С 1 ноября безвизовый режим для россиян, по всей вероятности, прекратится — как минимум продление невозможно по закону.

Ранее редакция сообщала, что Вьетнам ввел новые требования для новосибирских туристов.