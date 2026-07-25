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Черногория планирует отменить безвиз для новосибирцев с 1 ноября 2026 года

Автор: Оксана Мочалова

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Пока для въезда в страну туристам нужен только загранпаспорт

Правительство Черногории продлило безвизовый въезд для граждан России, включая жителей Новосибирска, до 31 октября 2026 года, но одновременно законодательно ограничило возможность дальнейшего продления. Соответствующее постановление опубликовала пресс-служба кабинета министров.

Согласно документу, Россия и Белоруссия исключены из списка стран с постоянным безвизовым режимом. Вместо этого для них введена отдельная норма: граждане обеих стран могут въезжать, транзитом пересекать территорию и находиться в Черногории до 30 дней при наличии действующего загранпаспорта — но только до 31 октября 2026 года.

Черногория

Основной пункт постановления — правительство лишает себя права продлевать безвизовый режим для россиян и белорусов после указанной даты. Ни отдельными актами, ни сезонными послаблениями это сделать будет нельзя. Таким образом, с 1 ноября 2026 года въезд в Черногорию для россиян, скорее всего, станет визовым.

Ранее черногорские власти неоднократно заявляли о намерении синхронизировать визовую политику с требованиями Евросоюза. В октябре 2025 года президент Яков Милатович говорил, что страна «очень скоро» приведёт правила въезда для россиян к стандартам ЕС, но власти откладывали это решение из-за зависимости туристической отрасли от российских туристов и инвестиций. Теперь крайний срок установлен законодательно.

Планируется, что вслед за Россией визы поэтапно введут для граждан Турции, Китая, ОАЭ и других стран. Процесс синхронизации с ЕС должен завершиться к концу 2027 года.

Таким образом, у новосибирцев есть весь октябрь, чтобы съездить на Адриатику без визы. С 1 ноября безвизовый режим для россиян, по всей вероятности, прекратится — как минимум продление невозможно по закону.

Ранее редакция сообщала, что Вьетнам ввел новые требования для новосибирских туристов.

Источник фото: magnific.com, автор- frimufilms, фото внутри текста- с официального информационного портала Правительства Черногории

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Рубрики : Бизнес Власть Общество Туризм

Регионы : Черногория Россия Новосибирская область

Теги : туризм визы Безвизовый режим

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