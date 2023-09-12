Дарья из Новосибирска дошла до финала проекта «Выжить в Дубае»

Дарья Александрова из Новосибирска дошла до финала проекта «Выжить в Дубае» на ТНТ, а затем стала гостьей на шоу Павла Воли.

Она призналась, что в начале проекта ей было не просто так, как Александрова находилась среди людей старше себя.

— Но я доказала всем, что я — не маленькая, не хрупкая и проходила все испытания достойно, — сказала Дарья в последней серии проекта.

Выжить в Дубае – это шоу, которое транслируется на ТНТ с 2023 года. Ведущими выступают Ляйсан Утяшева и Павел Воля. В проекте нужно проходить испытания за право жить в роскоши, а не в пустыне. Приз – 10 миллионов рублей.

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