Чем опасен арбуз и кому стоит быть с ним вдвойне осторожным

Арбуз может вызвать нежелательную и даже опасную реакцию у каждого человека без исключений, сообщила в беседе с цифровым изданием «Абзац» врач-диетолог, косметолог Марият Мухина.

По словам специалиста, я арбузах могут содержаться нитраты, которые в кишечнике превращаются в нитриты и быстро связываются с гемоглобином, в результате чего образуется метгемоглобин. По сути, это гемоглобин, который не переносит кислород в ткани. От этого возникает внутреннее удушье. Человек испытывает тошноту и рвоту, головокружение, ухудшение сознания, ступор. А затем могут наступить кома и даже смерть. В таком случае необходима срочная госпитализация, пояснила Марият Мухина.

Когда у человека имеются сердечно-сосудистые патологии, тахикардия, болезни почек, печени, анемия, то с этой ягодой нужно быть очень осторожными, ведь даже здоровым людям может стать плохо, если они съедят большую порцию арбуза.

Врач подчеркнула, что зачастую потребители продукта плохо его промывают и съедают до зеленой корки. При этом мыть его нужно со специальным раствором и при употреблении оставлять ещё сантиметр розовой мякоти.

Кроме того, покупать арбузы предпочтительнее в крупных сетях, так как там они проходят проверку.

Первая помощь при отравлении арбузом

При первых симптомах отравления врач-терапевт Людмила Лапа порекомендовала пить больше воды, а также принять регидрон – антидот, убивающий все токсины в организме.

— Если поднялась температура, это признак, что организм не справляется, идёт сильнейшая интоксикация, иммунитет не может очистить организм. Тогда нужно срочно вызывать скорую. Даже без температуры, если не останавливается рвота, нужна скорая. Обезвоживание организма – самое опасное в этой ситуации, — предупредила специалист.

Эксперты утверждают, что и вовсе отказаться от арбуза следует людям с диабетом, поскольку в этой ягоде содержится много сахара. Также пожилым и людям с лишним весом не стоит его употреблять, как и тем, кто имеет нарушения со стороны мочевыводящей системы (это сильный мочегонный продукт). Гипертоникам особенно запрещено смешивать арбуз с солёными продуктами, поскольку в таком случае возрастает вероятность гипертонического криза. Не рекомендуется его есть и тем, у кого диагностированы нарушения щитовидной железы и присутствует склонность к отёкам.

Ранее редакция сообщала, что полярники собрали первый в мире урожай арбузов в Антарктике.