На 5 месяцев ограничат движение транспорта в одном из районов Новосибирска

В Ленинском районе Новосибирска с 15 апреля закрывается проезжая часть улицы Пархоменко на участке от Пермской до Троллейной. В связи с этим здесь будет ограничено движение транспорта.

Как объяснили в городской администрации, ограничение связано с проведением НТСК работ по техническому перевооружению магистральной тепловой сети и продлится оно до 15 сентября.

Кроме того, изменится маршрут автобуса №5 «улица Дюканова – поселок Северный».

— В объезд закрытого участка улично-дорожной сети автобус будет ходить: в прямом и обратном направлениях по улицам Пархоменко, Пермской, Демьяновской, Троллейной, а далее – по действующей схеме, — сообщили в мэрии Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за ремонтных работ НТСК на теплотрассе в Новосибирске изменили схему движения троллейбуса №36.