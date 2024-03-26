Электроэнергию из энергетического мусора научились делать ученые из Новосибирска

Ученые из Новосибирска создали микрогенераторы, которые могут преобразовывать «энергетический мусор» в электрическую энергию.

Это устройство может стать альтернативой обычным батареям.

По сообщению НГТУ НЭТИ, микрогенераторы способны работать при низких температурах, что значительно расширяет их возможности.

Отмечается, что разработка соответствует приоритетным задачам научно-технологического развития региона.

Открытие новосибирских ученых может способствовать запуску производства новых видов микроэлектромеханических систем на предприятиях электронной промышленности города.

На данный момент существует несколько лабораторных образцов микрогенераторов. Ученые продолжают работу над увеличением их эффективности, чтобы получать больше энергии в результате работы устройства.

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