Датская пивоваренная компания Carlsberg становила инвестиции и поставки продукции в Россию

— Carlsberg Group приняла решение немедленно прекратить новые инвестиции в Россию, а также экспортные поставки других компаний Carlsberg Group пивоваренной компании «Балтика» в России. Мы будем соблюдать все санкции и будем продолжать оценивать ситуацию в отношении нашего бизнеса в России, — поясняется в сообщении, которое передает ТАСС.

Компания также заверяет, что «стремится поддерживать сотрудников, особенно в трудные времена».

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса за помощью. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.