ТУАД рекомендовало перевозчикам не уклоняться от взвешивания машин на дорогах

На региональной конференции Ассоциации международных автомобильных перевозчиков в Сибирском федеральном округе начальник отдела весового контроля, сервисного обустройства и рекламы ТУАД НСО Игорь Горожанин рассказал о планах ведомства по размещению автоматизированных постов весогабаритного контроля в Новосибирской области и напомнил о весеннем ограничении движения большегрузных транспортных средств на региональных автодорогах.

— Работа действующих АПВГК вызвала много вопросов у присутствующих. Равно как и планируемые к размещение посты, — сообщила пресс-служба ТУАД. — Чаще всего перевозчики уточняли информацию о возможности проведения контрольного взвешивания транспортных средств и объективного определения весовых параметров при перевозках наливных грузов. Всем перевозчикам было настоятельно рекомендовано соблюдать правила перевозки тяжеловесных грузов и не уклоняться от прохождения процедуры взвешивания.

После многочисленных жалоб перевозчиков, получивших огромные штрафы за несуществующие нарушения, в феврале нынешнего года была остановлена работа АПВГК вблизи села Журавлево в Кемеровской области на дороге «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга». От некорректной работы этой автоматической «рамки» весового контроля транспортные компании страдали последние два месяца — сообщила пресс-служба Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП). Многие уже получили от ГИБДД постановления о штрафах. Некоторые — по два-три штрафа. Напомним, штрафы за перегруз, зафиксированный автоматическими весами, начинаются от 150 тысяч рублей и могут достигать 500 тысяч рублей.