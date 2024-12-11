Дату повышения стоимости проезда в городском транспорте назвали в Новосибирске

Стоимость проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Новосибирске вырастет на 5 рублей. Как следует из постановления мэрии, одна поездка будет стоить 40 рублей. Это касается муниципальных маршрутов автомобильного, наземного электрического транспорта, а также метрополитена.

— Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в действие с 23.12.2024, — говорится в постановлении.

Напомним, что единый тариф на все виды муниципального транспорта был принят в Новосибирске в конце 2022 года. Тогда стоимость проезда увеличилась на рубль до 30 рублей. А уже через год тариф был повышен сразу на 5 рублей. С 23 декабря новосибирцы будут платить за поездку в городском транспорте снова на 5 рублей больше.

Недавно стало известно, что в регионе платёжная система «Золотая корона» будет заменена на «СберТройку». При этом замена социальных карт не потребуется. Жители области смогут использовать одну и ту же карту для поездок не только в регионе, но и за его пределами.

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