В Новосибирске проезд в метро стоит дороже, чем в Екатеринбруге

Стоимость проезда в новосибирском метрополитене впервые превысила аналогичный показатель в Екатеринбурге.
Данные были опубликованы международной ассоциацией «Метро». Согласно информации, самая высокая стоимость одной поездки в метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга – 70 рублей.
На втором месте Казань — 42 рубля, на третьем Нижний Новгород — 40 рублей, на четвёртом Самара — 38 рублей.
Долгое время в этом списке на последнем месте был Новосибирск, но после того как стоимость проезда в общественном транспорте увеличилась до 35 рублей, город впервые опередил Екатеринбург, где цена поездки пока составляет 33 рубля.
— В Екатеринбурге метрополитен просит установить новый тариф в размере 39 рублей, — добавили в пресс-службе новосибирской подземки.
Напомним, в департаменте по тарифам правительства Новосибирской области сейчас рассматривается вопрос о повышении стоимости проезда на метро в 2025 году в Новосибирске до 40 рублей. С таким предложением в ведомство вышло МУП «Новосибирский метрополитен».
Ранее редакция сообщала о том, что конкурс по проектированию Дзержинской линии метро мэрия объявит в течение месяца.
Источник фото: Infopro54, автор: Юлия Данилова
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