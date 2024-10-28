В Новосибирске проезд в метро стоит дороже, чем в Екатеринбруге

Стоимость проезда в новосибирском метрополитене впервые превысила аналогичный показатель в Екатеринбурге.

Данные были опубликованы международной ассоциацией «Метро». Согласно информации, самая высокая стоимость одной поездки в метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга – 70 рублей.

На втором месте Казань — 42 рубля, на третьем Нижний Новгород — 40 рублей, на четвёртом Самара — 38 рублей.

Долгое время в этом списке на последнем месте был Новосибирск, но после того как стоимость проезда в общественном транспорте увеличилась до 35 рублей, город впервые опередил Екатеринбург, где цена поездки пока составляет 33 рубля.

— В Екатеринбурге метрополитен просит установить новый тариф в размере 39 рублей, — добавили в пресс-службе новосибирской подземки.

Напомним, в департаменте по тарифам правительства Новосибирской области сейчас рассматривается вопрос о повышении стоимости проезда на метро в 2025 году в Новосибирске до 40 рублей. С таким предложением в ведомство вышло МУП «Новосибирский метрополитен».

Ранее редакция сообщала о том, что конкурс по проектированию Дзержинской линии метро мэрия объявит в течение месяца.