За замёрзших детей с новосибирских энергетиков взыскали 80 тысяч компенсации

В Новосибирске с энергетиков взыскали моральную компенсацию в пользу детей, пострадавших от отсутствия тепла в жилом многоквартирном доме на улице Ватутина. Речь идёт о коммунальных авариях, произошедших в Ленинском районе города в период с 11 по 22 января нынешнего года. В квартирах новосибирцев, чьи дома остались без тепла, температура упускалась до 10 градусов. Горожане массово жаловались в прокуратуру. По данному факту сотрудники надзорного органа провели проверку.

— Установлено, что в жилом доме с законными представителями проживают двое малолетних детей 4-х лет и 4-х месяцев. Дети испытывали дискомфорт, в том числе младший ребёнок, имеющий специальные медицинские противопоказания к переохлаждению, в указанный период простудился, — пояснила старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с ООО «НТСК» в пользу малолетних детей. Суд в свою очередь взыскал с ответчика в пользу замёрзшей ребятни компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей. Кроме того, ресурсоснабжающая организация подверглась штрафу в сумме 40 тысяч рублей.

Напомним, коммунальные аварии в левобережье Новосибирска начались с 11 января: 200 жилых домов и социальные объекты остались без горячей воды и отопления в -25. далее события развивались по плохому сценарию и в городе ввели режим ЧС. Массовые отключения домов и социальных учреждений в морозы вызвали общественный резонанс. Новосибирцы обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить как как ресурсники расходуют предусмотренные на модернизацию сетей деньги. Кроме Новосибирска проверки должны пройти в регионах, где в январе 2024 года произошли крупные аварии и отключения.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Дзержинского района Новосибирска остались без отопления в 20-градусный мороз. Под отключение попали 16 многоквартирных домов, три объекта социальной инфраструктуры, среди которых школа и колледж, а также ещё семь «прочих» объектов. Причиной массового отключения стало повреждение на теплотрассе на улице Гоголя.