Сибирские производители отправили на экспорт сыра почти на полмиллиарда рублей

Экспорт сыра из Сибири за год увеличился в два раза. За 10 месяцев производители отправили за границу более 1,17 тыс тонн продукта на сумму свыше 475 миллионов рублей. Больше всего экспортных поставок пришлось на плавленые сыры (717 тонн), а также полутвердые и молодые сыры (преимущественно моцарелла), сообщили в Сибирском таможенном управлении (СТУ).

В тройку лидеров по объему экспорта сыров вошли Алтайский край, Омская и Иркутская области.

Спросом сибирский сыр в этом году пользовался в Казахстане, Китае, Кыргызстане и других странах ближнего и дальнего зарубежья.

По информации Новосибирскстата, в 2023 году сыроделы региона увеличили производство продукта на 62% до 5 тысяч тонн. В Минсельхозе прогнозировали, что в 2024 году рост составит не менее 3%. Отмечалось, что в Новосибирской области около половины производимого объема сыров приходится на полутвердые сорта.

С начала года твердые сыры подорожали с 781,48 рублей за килограмм до 782,67 рублей за килограмм (+1,19 рублей). Стоимость мягких сыров за 10 месяцев увеличилась более существенно — на 26,92 рубля. Если в январе 2024 года килограмм продукта стоил 613,83 рубля, то в октябре — 640,75 рублей.

В 2025 году в селе Пайвино Маслянинского района планируется запуск маслосырзавода холдинга ЭкоНива». Его строительство было заморожено на год в 2021 году. Предполагается, что кроме производства цельномолочной и кисломолочной продукции, завод будет выпускать до 35,2 тыс. тонн полутвердых и твердых сыров в год.

Ранее редакция сообщала, что в Сибири проходят антикартельные проверки производителей сливочного масла. Омск и Барнаул вошли в число регионов, где инициированы внеплановые проверки.