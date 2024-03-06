Даты приема заявлений на обучение в первых классах озвучили в Новосибирске

Департамент образования города Новосибирска объявил даты приема заявлений на обучение в первых классах в 2024 году. С 1 апреля уже можно обратиться в школы и отдел образования по месту жительства ребенка. Чиновники отметили, что заявления примут не у всех родителей.
— Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений начинается 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября, — уточнили в мэрии города.
Тем, кому не хватит мест в желаемых школах, могут обратиться в отдел образования района для решения вопроса о направлении ребёнка в другое образовательное учреждение.
Заявления можно подать любым удобным способом: напрямую в администрацию школы, через Госуслуги, либо заказным письмом.
Ранее редакция сообщала о том, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пристыдила новосибирских школьников за черные полосы в классах.
Фото: freepik.com — vecstock.
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