Какие районы Новосибирска затопит в случае прорыва дамбы ГЭС — рассказали эксперты

После трагический событий в Орске Оренбургской области жители России задаются вопросом — коснется ли их похожая участь. Людям хочется знать, что они в безопасности и не станут заложниками водной стихии.

Как обстоят дела с дамбами и плотинами в сибирской столице, и на сколько они надежны — разбирались эксперты.

Не смотря на особенности рельефа, благодаря которому Новосибирск считается максимально защищенным от наводнений, к факторам риска относят Новосибирское водохранилище и гидроэлектростанцию.

Руководство ГЭС уверяет, что все риски просчитаны и мрачного сценария прорыва дамбы удастся избежать. На случаи повреждения плотины на ГЭС и в местах возможного затопления установлена система оповещения, громкоговорители. В случае ЧС людей оперативно известят, чтобы у них было время вынести вещи и покинуть опасную зону.

Специалисты отмечают, что надежность конструкций новосибирской ГЭС достаточно высокая.

— Надежность нашего гидроузла подтверждается Декларацией безопасности гидротехнических сооружений, утвержденной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, которая является основным документом, подтверждающим соответствие состояния ГТС критериям безопасности, проекту, действующим техническим нормам и правилам. В частности, сооружения станции спроектированы таким образом, что могут выдержать исключительно сильный паводок, происходящий реже, чем один раз в 10 000 лет, — рассказал BFM-Новосибирск и.о. заместителя директора — главного инженера Новосибирской ГЭС Антон Дронченко.

По словам собеседника, сооружения и оборудование гидроэлектростанции находится под постоянным наблюдением. Множество датчиков и измерительных приборов отслеживают малейшие изменения в состоянии сооружений.

У специалистов ГЭС есть специальная карта, показывающая — куда пойдет вода в случае прорыва плотины.

— Карта создана для внутреннего пользования, но гидрологи называют зоны, которые от возможного наводнения пострадают больше всего: это дачи в районе Нижней Ельцовки, микрорайон Затон, улица Сухарная, начало Красного проспекта и ряд других улиц, до которых даже паводок никогда не доходил, — добавил Антон Дронченко.

Специалисты подчеркивают: несмотря на то, что сценарий возможного прорыва плотины ГЭС существует, он маловероятен.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области из-за паводка введен режим повышенной готовности. Власти и аварийно-спасательные службы принимают меры для ликвидации и предупреждения последствий стихийного потопа.